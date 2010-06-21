Mitech Mini 205 210 ГАРАНТИЯ 2 ГОДА! - фото
Новинка
Mitech Mini 205 210 ГАРАНТИЯ 2 ГОДА!

  • Новинка!
  • Профессиональный сварочный инвертор для ручной дуговой сварки на постоянном токе
  • Напр. сети,В 220В±15%
  • Свар. ток,А 30-200
  • ПН 80%
  • Электрод,мм 1,6-4
  • Масса, кг 4,5

255,00 руб.
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Характеристики

  • Новинка!
  • Профессиональный сварочный инвертор для ручной дуговой сварки на постоянном токе
  • Напр. сети,В 220В±15%
  • Свар. ток,А 30-200
  • ПН 100%
  • Электрод,мм 1,6-4
  • Масса, кг 4,5
  • Технические характеристики:
  • Напряжение питания В, Частота 220В±15%~50/60Гц
  • Сварочный ток, А 30 – 205
  • Диаметр электрода, мм 1,6 – 4
  • Напряжение холостого хода (В) 60
  • Номинальное напряжение на дуге (В) 28
  • Максимальная потребляемая мощность , кВт, не более 7
  • Продолжительность включения на 80 %, А 200
  • Класс изоляции B
  • Класс защиты IP21
  • Масса не более, кг 4.5
  • Габаритные размеры, мм 283х132х198
  • Преимущества:
  • Профессиональное исполнение исполнение - теперь продолжительность нагрузки (ПН) = 80% на максимальном токе!;
  • Небольшой вес оборудования;
  • Простота в эксплуатации;
  • Оборудование имеет принудительное охлаждение и защиту от перегрева;
  • Минимальное потребление электроэнергии;
  • Отсутствие помех в электросети;
  • Легкое зажигание и стабильное горение дуги;
  • Возможность сварки в среде аргона (TIG сварка);
  • Высокий коэффициент полезного действия;

Характеристики
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