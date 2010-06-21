Новинка
- Новинка!
- Профессиональный сварочный инвертор для ручной дуговой сварки на постоянном токе
- Напр. сети,В 220В±15%
- Свар. ток,А 30-200
- ПН 80%
- Электрод,мм 1,6-4
- Масса, кг 4,5
255,00 руб. Mitech Mini 205 210 ГАРАНТИЯ 2 ГОДА!
Характеристики
- Новинка!
- Профессиональный сварочный инвертор для ручной дуговой сварки на постоянном токе
- Напр. сети,В 220В±15%
- Свар. ток,А 30-200
- ПН 100%
- Электрод,мм 1,6-4
- Масса, кг 4,5
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- Технические характеристики:
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- Напряжение питания В, Частота 220В±15%~50/60Гц
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- Сварочный ток, А 30 – 205
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- Диаметр электрода, мм 1,6 – 4
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- Напряжение холостого хода (В) 60
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- Номинальное напряжение на дуге (В) 28
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- Максимальная потребляемая мощность , кВт, не более 7
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- Продолжительность включения на 80 %, А 200
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- Класс изоляции B
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- Класс защиты IP21
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- Масса не более, кг 4.5
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- Габаритные размеры, мм 283х132х198
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- Преимущества:
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- Профессиональное исполнение исполнение - теперь продолжительность нагрузки (ПН) = 80% на максимальном токе!;
- Небольшой вес оборудования;
- Простота в эксплуатации;
- Оборудование имеет принудительное охлаждение и защиту от перегрева;
- Минимальное потребление электроэнергии;
- Отсутствие помех в электросети;
- Легкое зажигание и стабильное горение дуги;
- Возможность сварки в среде аргона (TIG сварка);
- Высокий коэффициент полезного действия;
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